Nijerya'da Silahlı Kişilerin Rehin Tuttuğu 20 Kişi Kurtarıldı
36 dakika önce
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Edo eyaletinde silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonda 20 kişi kurtarıldı.
Batı Afrika
ülkesi Nijerya
'nın Edo eyaletinde silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonda 20 kişi kurtarıldı.
Edo eyalet polis sözcüsü Olusegun Odumosu, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Benin
bölgesinde silahlı çetelere yönelik operasyon düzenlendiğini belirtti.
Operasyonda çok sayıda çete üyesinin öldürüldüğünü, 83 kişinin yakalandığını aktaran Odumosu, önemli miktarda mühimmatın da ele geçirildiğini kaydetti.
Odumosu, operasyonda silahlı kişilerin rehin tuttuğu 3'ü çocuk 20 kişinin kurtarıldığını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 12:21 Kaynak: AA
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