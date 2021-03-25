Nijerya'da silahlı kişilerle yerel güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı: 20 ölü - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı kişiler ile yerel güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmasında 20 kişi hayatını kaybetti.

Niger eyaleti Mariga Meclis Üyesi İbrahim İlyasu, yerel basına yaptığı açıklamada, Mariga bölgesine bağlı Kotonkoro köyünde silahlı kişilerin yerel güvenlik güçleriyle çatıştığını belirtti.

İlyasu, çatışmanın ardından bölgeye sevk edilen askerlerin, 20 yerel güvenlik gücünün cesedine ulaştığını kaydetti.

Askerlerin bölgedeki durumu kontrol altında aldığını aktaran İlyasu, yerel güvenlik güçlerinin kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgelerde zaman zaman, hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalar meydana geliyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.