Nijerya'da silahlı saldırı: 10 ölü - Son Dakika
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Nijerya'da silahlı saldırı: 10 ölü

53 dakika önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneyinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Nijerya'da silahlı saldırı: 10 ölü, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneyinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, askeri üniforma giyen silahlı kişiler, Delta eyaletine bağlı Ughelli bölgesinde silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 10 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Öte yandan, Delta Eyaleti Basın Sekreteri Olisa Ifeajika, olayı doğrulayarak, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini belirtti.

Nijerya'da son dönemlerde silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Ülke zaman zaman hayvancılıkla ilgilenen Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:50 Kaynak: AA
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