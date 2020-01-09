Nijerya'da silahlı saldırı: 12 ölü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nijerya'da silahlı saldırı: 12 ölü - Son Dakika

Nijerya'da silahlı saldırı: 12 ölü

6 saat önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da silahlı saldırı: 12 ölü, System.String[]

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti.

Plateau Eyaleti Polis Sözcüsü Terna Tyopev, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mangu bölgesinde kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendiğini söyledi.

Tyopev, saldırıda 12 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Tyopev, saldırıda birçok evin yandığını, çok sayıda büyükbaş hayvanın da telef olduğunu ifade etti.

Tyopev, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak iki hafta önce aralarında silahlı kişiler olduğu gerekçesiyle 9 Fulani öldürülmüştü.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Plateau, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 07:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Süleymani'nin halefi İsmail Kaani: İran'ın füze saldırıları eninde sonunda ABD'yi bölgeden uzaklaştıracaktır
Son dakika: İran'dan yeni açıklama: Amacımız ABD askerlerini öldürmek değildi Okulunu değiştiren liseli Cihan, öldürülmekten kurtulamadı Donald Trump, Süleymani suikastıyla ilgili bu bilgiyi ilk kez açıkladı

Son Dakika Haberleri
01:24 İran'dan "düşen uçağın füzeyle vurulduğu" iddialarına yalanlama - Son Dakika
01:21 Nazilli'de 1 haftadır kayıp olan kişi ağaca asılı halde bulundu - Son Dakika
01:10 Nijer'de teröristlerce askeri kampa düzenlenen saldırıda 25 asker öldü - Son Dakika
01:07 Diyarbakır'da 6 kişinin öldüğü silahlı kavganın şüphelisi Niğde'de yakalandı - Son Dakika
01:02 Pompeo, Stoltenberg ve Abdulmehdi ile "İran'ı" görüştü - Son Dakika
00:32 Erdoğan'ı isyan ettiren kararın mağduru Berfin Özek'ten Cumhurbaşkanı'nın sözlerine ilk yorum - Son Dakika
00:28 New York Times, Ukrayna uçağını İran füzesinin vurduğuna dair görüntülere ulaştığını iddia etti - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.1.2020 01:56:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Nijerya'da silahlı saldırı: 12 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]