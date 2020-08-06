Nijerya'da silahlı saldırı: 12 ölü - Son Dakika

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin, motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Enenche, operasyonda 6 silahlı çete üyesinin etkisiz hale getirildiğini kaydederek, çetelere ait silah ve önemli mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.

Öte yandan Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Enenche, yaptığı açıklamada, Bayelsa eyaletinde silahlı çete üyelerine yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Saldırıda 12 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Kogi eyaletinde kimliğini henüz belirlenemeyen silahlı kişiler saldırı gerçekleştirdi.

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 01:59

Kaynak: AA

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