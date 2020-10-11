Nijerya'da silahlı saldırı: 12 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırıda 12 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı.

Nijerya'daki terör örgütlerinin silahlı saldırıları devam ediyor. Ülkenin kuzeybatısında bulunan Kaduna eyaletinde bağlı Kidandan ve Kadai köylerine cuma ve dün yapılan silahlı saldırılar sonucu 12 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi de yaralandı. Saldırganlar, cuma günü Kidandan'da 3 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı. Dün ise Kadai'ye saldıran teröristler, 9 kişiyi öldürdü, 4 kişiyi yaraladı. - ABUJA