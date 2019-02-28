Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Silahlı Saldırı: 13 Ölü

Nijerya'da Silahlı Saldırı: 13 Ölü

1 saat önce

Nijerya'nın kuzeybatısında kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda 13 kişi öldürülürken, 40 kişi kaçırıldı.

Nijerya'da Silahlı Saldırı: 13 Ölü, System.String[]
Nijerya'nın kuzeybatısında kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda 13 kişi öldürülürken, 40 kişi kaçırıldı.

Zamfara Polis sözcüsü Muhammad Shehu, yaptığı açıklamada, eyaletin Kawaye köyünde kimliği belirsiz kişilerce saldırı düzenlendiğini belirtti.

Shehu, saldırıda 13 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını, 40 kişinin de kaçırıldığını söyledi.

Yaralıların bölgedeki hastaneye kaldırıldığını anlatan Shehu, saldırıda kaçırılanların kurtarılması için operasyon başlattıklarını söyledi.

Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı kişiler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 01:45 Kaynak: AA

Polis, Nijerya, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis Üniforması Giyip, Kurusıkıyla Parkta Dolaşırken Gözaltına Alındı Sarıkız'ın Kadın Muhtarının Şüpheli Ölümü

Bakırköy Adliyesine Baltayla Girmeye Çalışan Zanlı Gözaltına Alındı Cani Adam Öldürdüğü Kadınların Parçalarını Köpeklerine Yedirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.2.2019 15:25:51. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Silahlı Saldırı: 13 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]