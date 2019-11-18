Son Dakika Haberleri: Nijerya'da silahlı saldırı: 14 ölü
Son Dakika Güncel Nijerya'da silahlı saldırı: 14 ölü - Son Dakika

Nijerya'da silahlı saldırı: 14 ölü

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da silahlı saldırı: 14 ölü, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırıda 14 kişi hayatını kaybetti.

Zamfara Eyaleti Basın Sözcüsü Yusuf Idris, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin Karaye bölgesinde kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.

Idris, saldırıda 14 kişinin yaşamını yitirdiğini, 10 kişinin de yaralandığını ifade ederek, birçok evin kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Yaralıların tedavi altına alındığını dile getiren Idris, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin, motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak iki hafta önce silahlı kişileri olduğu gerekçesiyle 9 Fulani öldürülmüştü.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 11:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sevgilisi tarafından öldürülen Melisa Kalem'in cenazesini kimse almadı
Eşini 3 ay önce kaybeden 3 çocuk annesi, kendisini iple tavana astı 8 günlük bebeğinin cansız bedenini hastaneye getiren anne, "Bu öldü, bunu alın" dedi Eşi 3 ay önce dövülerek öldürülen 3 çocuk annesi kadın, kendisini iple tavana astı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2019 05:49:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nijerya'da silahlı saldırı: 14 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]