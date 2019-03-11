Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Silahlı Saldırı: 16 Ölü

Nijerya'da Silahlı Saldırı: 16 Ölü

58 dakika önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da Silahlı Saldırı: 16 Ölü, System.String[]
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi hayatını kaybetti.

Zurmi-Shinkafi meclis üyesi Husseini Moroki, gazetecilere yaptığı açıklamada, Zamfara eyaletine bağlı Dumama köyünde kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırı yapıldığını belirtti.

Moroki, saldırıda 16 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18 kişinin de yaralandığını söyledi.

Yaralıların çevredeki hastanelere kaldırıldığını ifade eden Moroki, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini kaydetti.

Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı kişiler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor. Zamfara eyaletinde iki hafta önce silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 29 kişi ölmüş, en az 40 kişi kaçırılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 12:13 Kaynak: AA

Afrika, Nijerya, Güncel
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