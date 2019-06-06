Son Dakika Haberleri: Nijerya'da silahlı saldırı: 16 ölü
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Nijerya'da silahlı saldırı: 16 ölü

1 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da silahlı saldırı: 16 ölü, System.String[]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırıda 16 kişi hayatını kaybetti.
Zamfara Eyaleti Basın Sözcüsü Yusuf Idris, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyaletin Gusau bölgesinde kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırı gerçekleştirildiğini belirtti.
Idris, "Saldırıda 16 kişi yaşamını yitirdi, 14 kişi de yaralandı." dedi.
Yaralıların tedavi altına alındığını aktaran Idris, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini, olayla ilgili soruşturmalar başlatıldığını kaydetti.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar yapması nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.
Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin, hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.
Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 12:00 Kaynak: AA
Afrika, Nijerya, Güncel
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