Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Silahlı Saldırı: 17 Ölü

Nijerya'da Silahlı Saldırı: 17 Ölü

8 dakika önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da Silahlı Saldırı: 17 Ölü, System.String[]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'da düzenlenen silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti.

Emniyet sözcüsü Muhammed Shehu, kuzeybatıda Zamfara eyaletine bağlı Maradun bölgesinde cumartesi akşamı henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce düzenlenen saldırıda 17 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, yasadışı silahlı gruplarla ilgili güvenlik güçlerine bilgi verilmesi çağrısı yapıldı.

Nüfusun çoğunluğu Müslüman olan Zamfara eyaleti, yakın geçmişte benzer silahlı saldırılara sahne olmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:48 Kaynak: AA

Afrika, Nijerya, Güncel
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