Nijerya'da silahlı saldırı : 18 ölü - Son Dakika

Nijerya'da düğünde gerçekleştirilen motsikletli silahlı saldırıda 18 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı.



Nijerya'da Kaduna eyaletindeki düğün sırasında silahlı motsikletli bir grup davetlilere saldırdı. Saldırıda, 18 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi de yaralandı. Olayın ardından bölgede sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Eyalet yetkilisi Bege Katuka Ayuba, "Silahlı kişiler düğüne katılanlardan 18 kişiyi öldürdü. Çoğu genç erkek olmak üzere 30 kişiyi de yaraladı" dedi. Yerel kaynaklar yaralıların sayısının daha fazla olabileceğini ifade etti.



Eyalet Polisi Sözcüsü Muhammed Jalinge ise, "Saldırıda 15 kişi olay yerinde, 3 kişi ise hastanede hayatını kaybetti" dedi.



Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. - ABUJA