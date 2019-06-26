Son Dakika Haberleri: Nijerya'da silahlı saldırı: 19 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Nijerya'da silahlı saldırı: 19 ölü

1 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında yapılan silahlı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da silahlı saldırı: 19 ölü, System.String[]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında yapılan silahlı saldırıda 19 kişi hayatını kaybetti.
Sokoto eyalet yetkililerinden Zakari Shinaka, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Malarafe köyünde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin silahlı saldırı düzenlediğini bildirdi.
Shinaka, saldırıda 1'i çocuk 19 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını ifade etti.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını, bazılarının durumunun ağır olduğunu belirten Shinaka, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar yapması nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.
Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin, hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.
Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 02:40 Kaynak: AA
Afrika, Nijerya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İçki içmesine tepki gösteren karısını, 3 ve 9 yaşındaki çocuklarının önünde öldürdü Ankara'da gece kulübüne pompalı tüfekle saldırı: 3 yaralı Minibüste kolu sıkışan çocuğu kurtarma çabası kamerada! Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi şehit eden polis için istenen ceza belli oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.6.2019 15:52:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nijerya'da silahlı saldırı: 19 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]