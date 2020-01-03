Nijerya'da silahlı saldırı: 19 ölü - Son Dakika

Anya, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve soruşturma başlatıldığını ifade etti.

Silahlı kişilerin bölgedeki halkın gıdaları çaldığını aktaran Mohammed, saldırıda çok sayıda evin de yakıldığını söyledi.

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