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Nijerya'da Silahlı Saldırı: 20 Ölü

1 saat önce

Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı kişiler tarafından dün sabah gerçekleştirilen saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti, onlarca insan yaralandı.

Nijerya'da Silahlı Saldırı: 20 Ölü, System.String[]
Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı kişiler tarafından dün sabah gerçekleştirilen saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti, onlarca insan yaralandı.

Nijerya'nın kuzeybatısında bulunan Kaduna eyaletine bağlı Anguwan Aku köyünde silahlı kişiler tarafından dün sabah gerçekleştirilen saldırıda en az 20 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı. Yerel kaynaklar, Fulani çobanlar tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen saldırının dün sabah yerel saatle 07.00 sularında meydana geldiğini bildirdi. Yerel kaynaklar, AK47 tüfekleri, pala ve sopalarla kuşanmış saldırganların üniforma giydiğini, birbirleri arasında Fulani dilini konuştuklarını belirtti. Kaynaklar ayrıca saldırganların köye vardıklarından itibaren rastgele ateş açmaya başladıklarını ifade etti.

Adara Kalkınma Derneği'nin (ADA) eski Başkanı Danladi Yarima yaptığı açıklamada, işlenen cinayetleri 'talihsiz' olarak nitelendirdi. Cinayetleri kınayan Yarima, Vali Nasir el-Rufai'yi krizi ele alma konusunda önyargılı olduğu iddiasıyla suçladı.

Saldırılar yeni değil

Bölgede yaşayan Kajuru topluluklarına gerçekleştirilen saldırılar, 10 Şubat 2019'da gece vakti Fulani çobanlarının Anguvan Barde'de yaşayan Adara topluluğuna saldırdığı ve 11 kişiyi öldürdüğü zaman başlamıştı. Ayrıca Adara topluluklarının da karşı saldırı başlattığı ve Fulanilerden çok sayıda kişiyi öldürdüğü iddia edilmişti. Vali El Rufai, 66 Fulani'nın öldüğünü açıkladı. Daha sonra yaptığı açıklamada ise 131 Fulani'nin öldürüldüğünü bildirmişti. - ABUJA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 01:36 Kaynak: İHA

Sabah, Nijerya, 3. Sayfa
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