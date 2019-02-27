Nijerya'da Silahlı Saldırı: 29 Ölü
59 dakika önce
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatı bölgesinde düzenlenen silahlı saldırılarda 29 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Batı Afrika
ülkesi Nijerya
'nın kuzeybatı bölgesinde düzenlenen silahlı saldırılarda 29 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kaduna Polis
Departmanı adına açıklama yapan Ahmad Abdurrahman, eyalete bağlı Maro ve Kachia köylerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı düzenlediğini belirtti.
Saldırılarda biri polis 29 kişinin öldüğünü aktaran Abdurrahman, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.
Abdurrahman, saldırılarda birçok ev ve aracın kundaklandığını vurguladı.
Nijerya'nın Kaduna eyaletinde geçen hafta düzenlenen saldırılarda en az 66 kişi yaşamını yitirmişti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:00 Kaynak: AA
"Basit Cinsel Saldırı" Suçundan Yargılanan Ümit Karan Hakkında Zorla Getirilme Kararı
Trans Bireyle Fuhuş Pazarlığında Cinayette 'Haksız Tahrik' İndirimi
Cezaevinden İzinli Çıkıp Evine Gelen Hükümlü, Eşinin Gözleri Önünde Başından Vuruldu
Cani Hırsızın, Kuyumcuya Kurşun Yağdırdığı Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı