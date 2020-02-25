Nijerya'da silahlı saldırı: 3 ölü - Son Dakika
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Nijerya'da silahlı saldırı: 3 ölü

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda üç kişi öldürüldü, 10 kişi kaçırıldı.

Nijerya'da silahlı saldırı: 3 ölü, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda üç kişi öldürüldü, 10 kişi kaçırıldı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Niger eyaletine bağlı Rafi bölgesinde silahlı kişilerce saldırı düzenlendi.

Saldırıda bir kadın ve iki kız çocuğu yaşamını yitirirken, dördü çocuk 10 kişi kaçırıldı.

Yetkililer, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve kaçırılan kişilerin bulunması için çalışmalar başlatıldığını belirtti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Son olarak, üç hafta önce eyalete bağlı Borgu bölgesinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda bir kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi kaçırılmıştı.

Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 04:18 Kaynak: AA
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