Nijerya'da Silahlı Saldırı: 9 Ölü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti.



Yerel basında çıkan haberlere göre, eyaletin Gusau bölgesinde kimliği belirsiz kişilerce gece düzenlenen saldırıda 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.



Yaralıların bölgedeki hastaneye kaldırıldığı bildirildi.



Bölge, zaman zaman çobanlar ile çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.



Nijerya'nın Zamfara eyaletinde halk, çoban ve çiftçiler arasında yaşanan çatışmaların azalması için üç gün oruç tutmuştu.

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