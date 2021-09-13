Nijerya'da silahlı saldırı düzenlenen hapishaneden 240 mahkum firar etti - Son Dakika

Enobore, firari mahkumların yakalanması için çalışma başlatıldığını ifade etti.

Saldırıda 2 cezaevi görevlisinin hayatını kaybettiğini aktaran Enobore, çok sayıda kişinin de yaralandığı bilgisini paylaştı.

Nijerya Cezaevi Dairesi Sözcüsü Francis Enobore, AA muhabirine yaptığı açıklamada, henüz kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerin, Kogi eyaletine bağlı Kabba bölgesindeki hapishaneye saldırı düzenlediğini belirtti.

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