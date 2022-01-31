Nijerya'da silahlı saldırıda 11 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, motosikletli silahlı kişiler, Kaduna eyaletine bağlı Kurmin Masara'da silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 11 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı ve 30'dan fazla ev kundaklandı.

Öte yandan Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı açıklamada, olay bölgesine güvenlik güçleri sevk edildiğini ve silahlı kişilere yönelik operasyonlar başlatıldığını bildirdi.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde bu araçların kullanımı yasaklanmıştı.

Bölgeler, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Kaduna eyaletinde geçen sene silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 937 kişi hayatını kaybetmiş, 1972 kişi kaçırılmıştı.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.