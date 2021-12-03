Nijerya'da silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 50 kişi kaçırıldı - Son Dakika

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, sabah erken saatlerde kimliği belirlenemeyen silahlı kişilerce Kaduna eyaletine bağlı Sabon Gari köyünde saldırı düzenledi.

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