Nijerya'da silahlı saldırıda 5 asker öldü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nijerya'da silahlı saldırıda 5 asker öldü - Son Dakika

Nijerya'da silahlı saldırıda 5 asker öldü

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı kişilerin beş askeri öldürdüğü, üç askeri kaçırdığı bildirildi.

Nijerya'da silahlı saldırıda 5 asker öldü, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı kişilerin beş askeri öldürdüğü, üç askeri kaçırdığı bildirildi.

Adını vermek istemeyen bölge yetkilisi, basına yaptığı açıklamada, Niger eyaletine bağlı Sarkin Munda bölgesindeki askeri kontrol noktasına kimliği bilinmeyen kişilerce rastgele ateş açıldığını belirtti.

Yetkili, saldırıda beş askerin yaşamını yitirdiğini, üç askerin yaralandığını kaydetti.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin, motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

ABD ile İran arasında savaş çıkar mı? Uluslararası analistlerden en çok merak edilen soruya yanıt verdi
Son dakika: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Süleymani'nin öldürülmesi NATO'nun değil, ABD'nin tercihiydi 15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı Ruhani'den Trump'ın "52 hedef" açıklamasına gönderme: 290 sayısını da unutmasınlar

Son Dakika Haberleri
21:06 Akar-Esper görüşmesinde, Irak'taki gelişmeler başta olmak üzere bölgede iki ülkeyi ilgilendiren... - Son Dakika
21:04 Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Mark Esper ile telefonda görüştü. - Son Dakika
21:00 Adres bilgileri gülümseten kargo ortaokul öğrencisinin çıktı - Son Dakika
20:58 Kütahya ve bazı ilçelerinde eğitime kar engeli - Son Dakika
20:58 Avrupa borsaları günü düşüşle kapattı - Son Dakika
20:42 John Bolton, Senato'daki azil oturumunda ifade vermeye hazır - Son Dakika
20:08 15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2020 21:09:49. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Nijerya'da silahlı saldırıda 5 asker öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]