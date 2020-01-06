Nijerya'da silahlı saldırıda 5 asker öldü - Son Dakika

Yetkili, saldırıda beş askerin yaşamını yitirdiğini, üç askerin yaralandığını kaydetti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya 'nın Niger eyaletinde silahlı kişilerin beş askeri öldürdüğü, üç askeri kaçırdığı bildirildi.

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