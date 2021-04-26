Nijerya'da silahlı saldırıda 8 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın güneydoğusunda düzenlenen silahlı saldırıda 8 güvenlik görevlisi yaşamını yitirdi.

İmo eyaletinden gelen silahlı kişiler, Port Harcourt-Owerri kara yolundaki güvenlik noktasına saldırı düzenledi.

Saldırıda aralarında ikisi asker olmak üzere 8 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

50 silahlı çete üyesi yakalandı

Öte yandan İmo Valisi Hope Uzodinma, yaptığı açıklamada, eyaletin başkenti Owerri'de mahkumların firar etmesinin ardından bölgede silahlı üyelerine yönelik operasyonlar düzenlediğini belirtti.

Uzodinma, operasyonlarda 50 silahlı çete üyesinin yakalandığını, çetelere ait önemli mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.

İmo eyaletinin başkenti Owerri'deki cezaevine 5 Nisan'da silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda, 1844 mahkum firar etmiş, 50 araç kundaklanmıştı.

Saldırıda 35 mahkum ise kaçmayı reddetmiş, 6 firari gönüllü olarak geri dönmüştü.

Nijerya'nın güneyinde ayrılıkçı Biafra Yerli Halkları (IPOB) tarafından zaman zaman bu tür saldırılar düzenleniyor.

Güney bölgesinde 29 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, IPOB üyesi 16 kişi, silah ve bombalarla yakalanmıştı.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

Nijerya devleti tarafından terör örgütü olarak ilan edilen IPOB, bağımsız devlet kurmak istiyor.