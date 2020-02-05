Nijerya'da silahlı saldırılar: 11 ölü - Son Dakika
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Nijerya'da silahlı saldırılar: 11 ölü

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nijerya'da silahlı saldırılar: 11 ölü, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırılarda 11 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Zamfara eyaletine motosikletle gelen kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Saldırganlar birçok evi kundaklarken halkın gıda ürünlerini de çaldı.

Silahlı kişilerin Kaduna eyaletine bağlı Birnin Gwari bölgesinde düzenlediği saldırıda ise 6 sivil öldü.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

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Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 01:40 Kaynak: AA
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