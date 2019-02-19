Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Silahlı Saldırılar

Nijerya'da Silahlı Saldırılar

1 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi kaçırıldı.

Nijerya'da Silahlı Saldırılar, System.String[]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti, 35 kişi kaçırıldı.

Nijerya Acil Durum Yönetim Ajansının (SEMA) Niger Eyalet Sözcüsü Ibrahim Audi, yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Shiroro ve Rafi bölgelerinde henüz kimliği belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırılar düzenlediğini belirtti.

Audi, saldırılarda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 35 kişinin de kaçırıldığını aktardı.

Bölgede yaklaşık 3 bin 500 kişinin korkudan evlerini terk ettiğini bildiren Audi, "Evlerini terk eden insanlar, Kagara ve Pandogari bölgelerindeki okullara sığındı. NEMA da onlara temel insani malzemeler gönderdi." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 07:46 Kaynak: AA

Audi, Afrika, Nijerya, Güncel
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