Nijerya'da silahlı saldırılar: 20 ölü - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 20 kişi hayatını kaybetti.

Adara Gelişim Birliği Başkanı Awema Maisamari, yerel basına yaptığı açıklamada, eyaletin Kajuru bölgesine bağlı köylerinde kimliği belirsiz silahlı kişilerce saldırılar düzenlendiğini belirtti.

Maisamari, saldırılarda 20 kişinin yaşamını yitirdiğini, 49 kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırılarda 100'den fazla evin kundaklandığını bildiren Maisamari, silahlı kişilerin halkın gıda maddelerini gasbettiğini ifade etti.

Öte yandan, Kaduna Eyaleti Polis Sözcüsü Mohammed Jalige, saldırılarla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Kaduna eyaletinde bir hafta önce de silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını öne sürüyor.