Son Dakika Haberleri: Nijerya'da silahlı saldırılar: 23 ölü
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Nijerya'da silahlı saldırılar: 23 ölü

38 dakika önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da silahlı saldırılar: 23 ölü, System.String[]
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti.
Zamfara Eyalet Polis Sözcüsü Muhammed Shehu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eyaletin Tunga ve Kabaje köylerinde motosikletli silahlı kişiler tarafından saldırılar düzenlendiğini belirtti.
Shehu, saldırılarda 23 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını söyledi.
Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini aktaran Shehu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığını kaydetti.
Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar gerçekleştirmesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı. Son olarak geçen perşembe günü silahlı kişilerin düzenlediği benzer bir saldırıda 20 kişi ölmüştü.
Bölge, zaman zaman çobanlarla çiftçiler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.
Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:13 Kaynak: AA
Polis, Afrika, Nijerya, Güncel
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