Nijerya'da silahlı saldırılar: 30 ölü - Son Dakika
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Nijerya'da silahlı saldırılar: 30 ölü

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırılarda 30 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da silahlı saldırılar: 30 ölü, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırılarda 30 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Nijerya Hava Kuvvetlerinin (NAF) geçen haftalarda Kaduna eyaletinde düzenlediği operasyonların ardından silahlı kişiler çok sayıda köye saldırdı.

Saldırılarda en az 30 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaduna Eyaleti Polis Sözcülüğü olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 11:48 Kaynak: AA
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