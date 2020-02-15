Nijerya'da silahlı saldırılar: 31 ölü - Son Dakika
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Nijerya'da silahlı saldırılar: 31 ölü

24 dakika önce

Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırılarda 31 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da silahlı saldırılar: 31 ölü, System.String[]

Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırılarda 31 kişi hayatını kaybetti.

Katsina Emniyet Müdürü Sanusi Buba, yerel basına yaptığı açıklamada, eyaletteki Batsari bölgesine bağlı Tsauwa ve Dankar köylerinde kimliği bilinmeyen silahlı kişilerce saldırı düzenlediğini belirtti.

Buba, Tsauwa köyündeki saldırıda 21 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Dankar köyündeki saldırıda da 10 kişinin hayatını kaybettiği, birçok evin kullanılamaz hale geldiği ve çok sayıda hayvanın da telef olduğu öğrenildi.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Motosiklet, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 10:56 Kaynak: AA
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