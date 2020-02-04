Nijerya'da silahlı saldırılar nedeniyle 4 binden fazla kişi yerinden edildi - Son Dakika
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Nijerya'da silahlı saldırılar nedeniyle 4 binden fazla kişi yerinden edildi

1 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırılar nedeniyle 4 binden fazla kişi yerinden edildi.

Nijerya'da silahlı saldırılar nedeniyle 4 binden fazla kişi yerinden edildi, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Niger eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırılar nedeniyle 4 binden fazla kişi yerinden edildi.

Nijerya Acil Durum Yönetimi Ajansının (SEMA) Niger Eyaleti Sözcüsü Hussein İbrahim, basına yaptığı açıklamada, eyaletin farklı bölgelerinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırılar nedeniyle şimdiye kadar 4 bin 30 kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirtti.

Bu kişilerin çoğunun bölgedeki yerinden edilmiş kişilerin kaldığı kamplara sığındığını belirten İbrahim, sığınmacıların insani yardıma ihtiyaç duyduklarını kaydetti.

İbrahim, geçen ay silahlı çetelere karşı düzenlenen operasyonlarda ise 102 çete üyesinin yakalandığını söyledi.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son dönemde motosiklete binen silahlı kişilerin saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 01:20 Kaynak: AA
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