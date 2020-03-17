Nijerya'da silahlı saldırılar nedeniyle 4 yılda 42 bin kişi yerinden edildi - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Katsina eyaletinde, son 4 yılda silahlı kişilerin düzenlediği saldırılar nedeniyle 42 bin kişinin yerinden olduğu bildirildi.

Nijerya Mülteciler, Göçmenler ve Yerinden Edilmişler Komisyonundan (NCFRMI) yapılan açıklamada, eyalete bağlı 7 bölgede 2016'dan bu yana devam eden silahlı saldırılar nedeniyle şimdiye kadar çoğu kadın ve çocuk 42 bin kişinin evlerini terk ettiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu bölgedeki yerinden edilmiş kişilerin kamplara ve çevre okullara sığındığı kaydedildi.

NCFRMI Başkanı Basheer Garba Muhammed, hükümetin başlattığı Yeniden Yerleşim Kentsel Gelişim Projesi kapsamında yerinden edilmiş bu kişilere gıda ve temel ihtiyaç malzemeleri gönderildiğini açıkladı.

Ülkede son dönemde motosikletli silahlı kişilerin saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı. Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor. Silahlı çeteler de bu çatışmalardan yararlanarak saldırılar düzenliyor ve bölge halkını rehin alıyor.