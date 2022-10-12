Nijerya'da silahlı saldırılar nedeniyle kapatılan 45 okul yeniden açıldı

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde, öğrencileri hedef alan silahlı saldırılar nedeniyle geçen sene kapatılan 45 okulda eğitim öğretim yeniden başladı.

Nijerya'nın Zamfara eyaletinde, öğrencileri hedef alan silahlı saldırılar nedeniyle geçen sene kapatılan 45 okulda eğitim öğretim yeniden başladı. Eğitim Bakanlığı Genel Sekreteri Alhaji Kabiru Attahiru, yaptığı açıklamada, hükümet ve güvenlikle ilgili kurumların eyalette güvenliği artırmak için iş birliği yaptığını belirtti. Eyaletin çoğu bölgesinde güvenliğin sağlandığına işaret eden Attahiru, "Eyaletteki saldırılar nedeniyle kapatılan 75 okuldan 45'i yeniden açıldı. Kalan 30 okulu yeniden açabilmemiz için eyalette güvenliğin daha fazla iyileştirilmesini umuyoruz." dedi. Attahiru, eyaletteki tüm okullarda güvenlik önlemlerinin alındığını ifade etti. Silahlı kişiler, 1 Eylül 2021'de Zamfara eyaletine bağlı Maradun şehrindeki Kaya Day Lisesine düzenlekleri saldırıda 73 öğrenciyi kaçırmıştı. Saldırının ardından eyaletteki tüm okullar kapatılmıştı.

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