Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Silahlı Saldırılar Protesto Edildi

Nijerya'da Silahlı Saldırılar Protesto Edildi

6 dakika önce

Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde, hafta sonu 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan silahlı saldırı düzenlenen gösteriyle protesto edildi.

Nijerya'da Silahlı Saldırılar Protesto Edildi, System.String[]
Nijerya'nın kuzeybatısındaki Zamfara eyaletinde, hafta sonu 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan silahlı saldırı düzenlenen gösteriyle protesto edildi.

Eyaletteki bazı yolları kapatarak gösteri düzenleyen bölge sakinleri, ölümlerin durdurulması için bir an önce önlem alınması çağrısı yaptı.

Bölge sakinlerinden Samaila Dabo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İnsanlar adeta tavuk gibi öldürülüyor ve buna karşı sessiz kalamayız." dedi.

Saldırılar nedeniyle bölge halkı olarak adeta köşeye sıkıştırıldıklarını dile getiren Dabo, barışçıl gösterilerle öfkelerini sokağa taşımak istediklerini kaydetti.

Samaila Dabo, "Haydutlar gece gelip insanları öldürmeye başlıyor. Fidye için insanlar kaçırılıyor ve hükümet teslim olmuş gibi görünüyor." diye konuştu.

Zamfara eyaletinde silahlı kişilerce hafta sonu düzenlenen saldırılarda en az 17 kişi yaşamını yitirmişti. Eyalette son 2 haftada gerçekleştirilen saldırılar nedeniyle en az 50 kişi hayatını kaybederken, 1700'den fazla kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 06:56 Kaynak: AA

Dünya
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