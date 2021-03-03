Nijerya'da silahlı saldırılarda 16 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Nijerya'da silahlı saldırılarda 16 kişi hayatını kaybetti

03.03.2021 02:41
Nijerya'da silahlı saldırılarda 16 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 16 kişi yaşamını yitirdi.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Kaduna eyaletinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırılarda 16 kişi yaşamını yitirdi.

Kaduna Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Samuel Aruwan, yaptığı açıklamada, kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişilerin eyaletin Zangon Kataf ve Kurmin Gandu köylerinde saldırılar düzenlediğini belirtti.

Aruwan, saldırılarda 16 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Saldırılarda 10 ev ve 2 motosikletin kül olduğunu aktaran Aruwan, bölge sakinlerinin korkudan evlerini terk ettiğini söyledi.

Aruwan, yaralıların hastaneye kaldırıldığını ifade ederek, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturmalar başlatıldığını bildirdi.

Silahlı kişilerin, dün eyaletin farklı bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 7 kişi hayatını kaybetmişti.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor. Son olarak iki gün önce silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 19 kişi öldürülmüştü.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Motosiklet, Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nijerya'da silahlı saldırılarda 16 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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