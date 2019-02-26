Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Silahlı Saldırılarda 16 Kişi Öldü

Nijerya'da Silahlı Saldırılarda 16 Kişi Öldü

39 dakika önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırılarda 16 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da Silahlı Saldırılarda 16 Kişi Öldü, System.String[]
Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın kuzeybatısında düzenlenen silahlı saldırılarda 16 kişi hayatını kaybetti.

Sokoto Valisi Aminu Waziri Tambuwal, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyalete bağlı Dalijan, Rakkoni ve Kalhu köylerinde kimliği henüz belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırılar düzenlendiğini duyurdu.

Tambuwal, saldırılarda 16 kişinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydetti.

Yaralıların tedavi altında alındığını aktaran Tambuwal, zanlıların bulunması için güvenlik güçlerince çalışma başlatıldığını söyledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:38 Kaynak: AA

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