Nijerya'da silahlı saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Ebonyi ve Zamfara eyaletlerinde düzenlenen silahlı saldırılarda 23 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basındaki haberlere göre, kimlikleri henüz belirlenemeyen silahlı kişilerce Ebonyi eyaletine bağlı Ohaukwu bölgesinde saldırı düzenlendi. Saldırıda 17 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda ev kundaklandı.

Silahlı kişilerin Zamfara eyaletinin Rijiya köyünde düzenlediği saldırıda ise 6 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı ve kaçırıldı.

Zamfara eyaletinde, 3 Eylül'de tüm iletişim hatlarının kesilmesinin ardından 2 binden fazla silahlı çete üyesi yakalanmıştı.

Bölgede, 5 yıldır hayvancılıkla uğraşan Fulaniler ile çiftçilik yapan bazı kabilelerin şiddetli çatışmalarına sahne oluyor.

Nijerya Devlet Başkanı Muhammed Buhari, güvenlik sorunları nedeniyle daha önce "uçuşa yasak bölge" ilan ettiği bölgede madencilik faaliyetlerini yasaklamıştı.