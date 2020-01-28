Nijerya'da silahlı saldırısında ölü sayısı 15'e yükseldi - Son Dakika
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Nijerya'da silahlı saldırısında ölü sayısı 15'e yükseldi

48 dakika önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Nijerya'da silahlı saldırısında ölü sayısı 15'e yükseldi, System.String[]

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Plateau Eyaleti Polis Sözcüsü Gabriel Ubah, yerel basına yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin eyaletin Kwatas köyünde düzenlediği silahlı saldırı sonucu yaralananlardan 5'inin daha yaşamını yitirmesiyle ölü sayısının 15'e çıktığını belirtti.

Saldırıda çok sayıda evin kundaklandığını aktaran Ubah, çok sayıda kişinin de evlerini terk ettiğini kaydetti.

Ubah, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşmalar başlatıldığını bildirdi.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle uğraşan bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Son olarak, üç hafta önce eyalete bağlı Mangu bölgesinde silahlı kişilerin düzenlediği saldırıda 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Plateau, Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 02:08 Kaynak: AA
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