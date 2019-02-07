Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Sivil Toplumdan "Adil ve Barışçıl" Seçim Çağrısı

Nijerya'da Sivil Toplumdan "Adil ve Barışçıl" Seçim Çağrısı

24 dakika önce

Nijerya'da sivil toplum örgütleri, 16 Şubat'ta düzenlenecek devlet başkanlığı seçiminin "barışçıl ve adil" bir ortamda yapılması çağrısında bulundu.

Nijerya'da Sivil Toplumdan
Nijerya'da sivil toplum örgütleri, 16 Şubat'ta düzenlenecek devlet başkanlığı seçiminin "barışçıl ve adil" bir ortamda yapılması çağrısında bulundu.

Başkent Abuja'da Şeffaf Liderlik ve Demokrasi isimli sivil toplum örgütünün girişimiyle ve farklı örgütlerin de desteğiyle düzenlenen "İnandırıcı ve Şiddetsiz 2019 Seçimleri" başlıklı konferansa ordu ve polis yetkilileri, yabancı misyon temsilcileri ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Konferansta konuşan Şeffaf Liderlik ve Demokrasi lideri Amos Olamide, seçimin barışçıl ve şiddetten uzak bir ortamda düzenlenmesini istediklerini belirtti.

Geçen seçimde çok kan aktığını hatırlatan Olamide, "Şimdi de insanlar seçimde çok kan akacak diye oy kullanmak yerine güvenli bölgelere kaçmaya başladı. Bunların olmaması için tüm siyasi partileri özgür ve adil bir seçim için gereken adımları atmaya çağırıyoruz." dedi.

Konferansa Nijerya Genelkurmay Başkanı Tukur Yusuf Buratai'yi temsilen katılan Tümgeneral Johny Amechie, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçimlerin güven ortamında yapılması için ordunun polisle işbirliği içinde hareket edeceğini söyledi.

Amechie, güvenlik güçlerinin ülkenin tüm bölgelerinde görev yapacağını da dile getirdi.

16 Şuba'taki seçimin favorileri arasında Tüm İlericiler Kongresinden Devlet Başkanı Muhammed Buhari ve Halkın Demokratik Partisinden Atiku Abubakar yer alıyor.

Yaklaşık 84 milyon seçmen, ülke genelinde 120 bin farklı bölgede oy kullanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 09:28 Kaynak: AA

Nijerya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bağcılar'da Bir Binanın Elektrik Panosu Patladı, 21 Kişi Hastanelik Oldu Son Dakika! Bakan Albayrak'tan Artan Meyve ve Sebze Fiyatlarıyla İlgili Önemli Açıklamalar

Öğrenci Velisinin Silahlı Saldırısına Uğrayan Okul Müdürü, Milli Eğitim Bakanı ile Görüştü İçişleri Bakanı Soylu'nun Trafik Projesine Sıra Dışı Destek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 21:52:30. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nijerya'da Sivil Toplumdan "Adil ve Barışçıl" Seçim Çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]