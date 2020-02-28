Nijerya'da sivillere saldırdıkları ileri sürülen motosikletli 17 silahlı kişi öldürüldü - Son Dakika
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Nijerya'da sivillere saldırdıkları ileri sürülen motosikletli 17 silahlı kişi öldürüldü

6 saat önce

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında, motosikletle gittikleri yerlerde sivil insanlara saldırdıkları ileri sürülen 17 silahlı kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Nijerya'da sivillere saldırdıkları ileri sürülen motosikletli 17 silahlı kişi öldürüldü, System.String[]

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeybatısında, motosikletle gittikleri yerlerde sivil insanlara saldırdıkları ileri sürülen 17 silahlı kişinin öldürüldüğü bildirildi.

Ulusal basınında çıkan haberlere göre, Katsina eyeletine Kankara bölgesinde motosikletlerle gelen silahlı kişilerce saldırı düzenlendiği aktarıldı.

Bölge halkı ile silahlı kişilerin arasında çıkan çatışmalarda 17 silahlı kişi öldürüldüğü belirtildi.

Çatışmalarda ayrıca 4 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ve birçok büyükbaş hayvan da telef olduğu kaydedildi.

Öte yandan, Katsina Polis Eyaleti Sözcüsü Gambo Isah, olayı doğruladı ancak ölü sayısı hakkında bilgi vermedi.

Isah, bölgeye güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşmalar başlatıldığını kaydetti.

Motosiklet kullanımı yasaklanmıştı

Ülkede son zamanlarda silahlı kişilerin motosikletlerle saldırılar düzenlemesi nedeniyle bazı eyaletlerde motosiklet kullanımı yasaklanmıştı.

Bölge, zaman zaman hayvancılıkla meşgul olan Fulaniler ile çiftçilikle geçinen bazı kabileler arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.

Hayvanlarını otlatmak için ülkenin güneyine göç eden Fulaniler, çiftçilerin hayvanlarını çalmaya çalıştığını ve kendilerine saldırdığını iddia ediyor.

Nijerya, Afrika, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:36 Kaynak: AA
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