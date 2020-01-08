Nijerya'da siyam ikizleri 78 doktorun katıldığı ameliyatla ayrıldı - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da siyam ikizleri, 78 doktorun katıldığı başarılı bir operasyon ile birbirinden ayrıldı.

Ülkenin Nasarava eyaletinde bedenleri yapışık olarak doğan 1 yaşındaki Goodness ve Mercy adlı ikizler, başkent Abuja'daki devlet hastanesinde ameliyata alındı.

Baş Cerrah Emmanuel Ameh, 12 saat süren operasyona 78 doktorun katıldığını belirtti.

Ameliyatın maliyetinin 55 bin dolar olduğunu kaydeden Ameh, ailenin ekonomik durumu iyi olmadığı için ücret almadıklarını söyledi.

Ameh, ameliyat öncesi ikizlerin 15 ay süreyle hastanede tedavi altına alındığını anlatarak, "Bu ikizler ilk olarak 14 Ağustos 2018'de hastaneye geldiler onları tedavi alında aldık. O esnada ameliyat için çocuk cerrahları, kalp cerrahları, plastik cerrahları ve çeşitli tıbbi uzmanlardan oluşan bir ekip oluşturduk." dedi.