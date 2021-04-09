Nijerya'da son 5 ayda 1158 çocuk kızamık salgınına yakalandı - Son Dakika

Nijerya'nın Borno eyaletinde son 5 ayda 1158 çocuğun kızamık salgınına yakalandığı bildirildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütünce yapılan açıklamada, Borno eyaletinde son 5 ayda 1158 çocukta kızamık salgını tespit edildiği belirtildi.

MSF Başkanı David Thérond, hastalığın yayılmasını önlemek için aşı kampanyası başlatacaklarını söyledi.

Ateş, halsizlik, öksürük, burun akıntısı, gözlerde kızarıklık ile başlayan ve sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık, kulak enfeksiyonu, ishal, zatürre ve beyin hasarının yanı sıra ölüme neden olabiliyor.