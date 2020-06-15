Nijerya'da son bir haftada şiddet olaylarında en az 150 kişi öldürüldü - Son Dakika

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da son bir haftada yaşanan şiddet olaylarında en az 150 kişi hayatını kaybetti.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, geçen hafta terör örgütü Boko Haram ve silahlı çetelerin düzenlediği saldırılarda en az 150 kişi yaşamını yitirdi, yüzlerce kişi yaralandı.

Saldırılarda çok sayıda ev kundaklanırken, birçok kişi de kaçırıldı.

Bu süreçte Nijerya ordusunun Boko Haram'a karşı düzenlediği operasyonlarda da örgüt kampı imha edildi ve çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

Nijerya Profesyonel Güvenlik Başkanı Kabiru Adamu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, ülkede son zamanlarda artan Boko Haram saldırılarının endişe verici olduğunu belirtti.

Adamu, uzun zamandır Boko Haram'ın bu kadar çok saldırı düzenlemediğinin altını çizerek bu saldırıların artmaması için hükümetin acilen harekete geçmesine çağrısında buldu.

2009'dan itibaren 20 binden fazla kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan itibaren düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün, Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.