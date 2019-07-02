Son Dakika Haberleri: Nijerya'da tanker patladı: 50 ölü
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Nijerya'da tanker patladı: 50 ölü

1 saat önce

Nijerya'nın Benue eyaletinde bir tankerde meydana gelen patlamada, en az 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya'da tanker patladı: 50 ölü, System.String[]
Nijerya'nın Benue eyaletinde bir tankerde meydana gelen patlamada, en az 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:03 
Nijerya, Ekonomi
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