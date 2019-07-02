Nijerya'da tanker patladı: 50 ölü
1 saat önce
Nijerya'nın Benue eyaletinde bir tankerde meydana gelen patlamada, en az 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Nijerya
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 01:03
'nın Benue eyaletinde bir tankerde meydana gelen patlamada, en az 50 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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