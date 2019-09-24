Son Dakika Haberleri: Nijerya'da tekne alabora oldu: 10 ölü
Son Dakika Güncel Haber

Nijerya'da tekne alabora oldu: 10 ölü

1 saat önce

Nijerya'nın kuzeybatısında yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Nijerya'da tekne alabora oldu: 10 ölü, System.String[]

Nijerya'nın kuzeybatısında yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kano bölgesi yakınlarındaki Bachirawa Nehri'nde yolcu ve eşya taşıyan tekne aşırı yük nedeniyle battı.

Kazada, 10 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Nijerya'da yağış sezonunda, nehirlerde zaman zaman tekne faciaları meydana geliyor.

Nijerya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyeli sığınmacılar için 40 milyar dolar harcama yapıldığını açıkladı
Organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3'ü polis 14 şahıs tutuklandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sisi'yi görünce salona girmedi İran'dan Aramco saldırısı açıklaması: Tesislerde tamir edilecek hiçbir şey kalmazdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 01:26:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nijerya'da tekne alabora oldu: 10 ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]