Nijerya'da tekne alabora oldu: 10 ölü

Kazada, 10 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kano bölgesi yakınlarındaki Bachirawa Nehri'nde yolcu ve eşya taşıyan tekne aşırı yük nedeniyle battı.

Nijerya 'nın kuzeybatısında yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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