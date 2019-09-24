Nijerya'da tekne alabora oldu: 10 ölü
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Nijerya'nın kuzeybatısında yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 11:50 Kaynak: AA
Nijerya'nın kuzeybatısında yolcu taşıyan teknenin alabora olması sonucu en az 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Ulusal basındaki haberlere göre, Kano bölgesi yakınlarındaki Bachirawa Nehri'nde yolcu ve eşya taşıyan tekne aşırı yük nedeniyle battı.
Kazada, 10 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Nijerya'da yağış sezonunda, nehirlerde zaman zaman tekne faciaları meydana geliyor.
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