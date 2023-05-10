Nijerya'da alabora olan teknede 15 çocuk öldü, 25 kişi kayıp - Son Dakika
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Nijerya'da alabora olan teknede 15 çocuk öldü, 25 kişi kayıp

Nijerya'da alabora olan teknede 15 çocuk öldü, 25 kişi kayıp

10.05.2023 16:15

Nijerya'da odun toplamaya giden çocukları taşıyan bir teknenin Shagari Nehri'nde alabora olması sonucu 15 çocuk yaşamını yitirdi. Aralık 2022'de ise ülkenin güneyindeki Anambra eyaletinde bir teknenin batması sonucu en az 76 kişi ölmüştü.

Nijerya'nın Sokoto eyaletindeki Shagari Nehri'nde odun toplamaya giden çocukları taşıyan bir tekne alabora oldu. Yerel yönetim tarafından yapılan açıklamada, dün sabah saatlerinde meydana gelen kazada 13'ü kız çocuğu olmak üzere 15 çocuğun hayatını kaybettiği, 25 kişinin de yaralandığı belirtildi. Teknenin kapasitesinin üzerinde yolcu aldığı öğrenilirken, nehirde dalgıçların kayıp çocukları arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

GEÇEN YIL DA 29 ÇOCUK BOĞULMUŞTU

Shagari Nehri'nde geçtiğimiz yıl nisan ayında meydana gelen tekne kazasında da 29 çocuk boğularak hayatını kaybetmişti. Aralık 2022'de ise ülkenin güneyindeki Anambra eyaletinde bir teknenin batması sonucu en az 76 kişi ölmüştü.

Kaynak: İHA
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Nijerya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Nijerya'da alabora olan teknede 15 çocuk öldü, 25 kişi kayıp - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nijerya'da alabora olan teknede 15 çocuk öldü, 25 kişi kayıp - Son Dakika
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