Nijerya'da teknenin alabora olması sonucu ölenlerin sayısı 29'a çıktı - Son Dakika

Ülkede Mevlit Kandili şehirden şehre birkaç aya kadar kutlanıyor.

Kiyawa, teknede aralarında çoğu öğrenci olduğu 50'den fazla yolcunun bulduğunu ve Mevlit Kandili kutlamalarından döndüklerini söyledi.

Şimdiye kadar 9 kişinin kurtarıldığını kaydeden Kiyawa, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Kano Eyalet Polis Sözcüsü Abdullahi Kiyawa, yaptığı açıklamada, eyaletin Bagwai bölgesindeki Bagwai Nehri'nde teknenin alabora olmasının ardından devam eden arama kurtarma çalışmalarında 9 kişinin cesedine daha ulaşıldığını belirtti.

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