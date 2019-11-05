Nijerya'da teknenin alabora olması sonucu en az 7 kişi öldü

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, yaklaşık 20 kişiyi taşıyan bir teknenin batması nedeniyle ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.



Doğu Lafiya Kalkınma Bölgesi yetkilisi Shuaibu Dahiru Zanwa, yaptığı açıklamada, "Nasarava eyaletinde bir teknenin fazla yük nedeniyle alabora olması sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti." dedi.



Teknedeki diğer yolcuların kurtarılması için çalışmaların devam ettiğini aktaran Zanwa, yolcuların Kano eyaletinden dönen çiftçiler olduğunu bildirdi.



Zanwa, aşan yükleme nedeniyle tekne kazasının meydana geldiğini kaydetti.