Son Dakika Haberleri: Nijerya'da teknenin alabora olması sonucu en az 7 kişi öldü
Son Dakika Güncel Nijerya'da teknenin alabora olması sonucu en az 7 kişi öldü

Nijerya'da teknenin alabora olması sonucu en az 7 kişi öldü

6 saat önce

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, yaklaşık 20 kişiyi taşıyan bir teknenin batması nedeniyle ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.

Nijerya'da teknenin alabora olması sonucu en az 7 kişi öldü, System.String[]

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da, yaklaşık 20 kişiyi taşıyan bir teknenin batması nedeniyle ilk belirlemelere göre 7 kişi hayatını kaybetti.


Doğu Lafiya Kalkınma Bölgesi yetkilisi Shuaibu Dahiru Zanwa, yaptığı açıklamada, "Nasarava eyaletinde bir teknenin fazla yük nedeniyle alabora olması sonucu en az 7 kişi hayatını kaybetti." dedi.


Teknedeki diğer yolcuların kurtarılması için çalışmaların devam ettiğini aktaran Zanwa, yolcuların Kano eyaletinden dönen çiftçiler olduğunu bildirdi.


Zanwa, aşan yükleme nedeniyle tekne kazasının meydana geldiğini kaydetti.

Nijerya, Afrika, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 11:00 Kaynak: AA
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