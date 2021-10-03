Boko Haram içerisinde 2016'da başlayan liderlik krizi örgütün Barnawi ile Ebubekir Şekau arasında bölünmesine neden olmuştu. Şekau, Boko Haram'ı yönetirken Barnawi ISWAP'ı kurarak eylemlerine devam etmişti.

Ülkede 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi öldü.

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın kurucusu Muhammed Yusuf 'un oğlu olan Ebu Musab el-Barnawi, 2009'da babasının ölümünden sonra Boko Haram'ın sözcüsü olmuştu.

Öte yandan, Borno eyaletine bağlı Damboa bölgesinde Boko Haram ile ordu arasında çatışmalar sürüyor.

Çatışmada 24 terörist öldü ve çok sayıda kişi yaralandı.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Borno eyaletine bağlı Gwoza bölgesinde Boko Haram ile ISWAP birbirine ateş açtı.

Nijerya 'nın kuzeydoğusunda terör örgütleri Boko Haram ile Batı Afrika Eyaleti İslam Devleti (ISWAP) arasında çıkan çatışmada 24 terörist öldü.

Son Dakika › Güncel › Nijerya'da terör örgütleri Boko Haram ile ISWAP çatıştı, 24 kişi öldü - Son Dakika

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