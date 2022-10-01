Nijerya'nın Borno eyaletinde 12 yıl aradan sonra ilk kez "Bağımsızlık Günü" kutlandı - Son Dakika
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Nijerya'nın Borno eyaletinde 12 yıl aradan sonra ilk kez "Bağımsızlık Günü" kutlandı

01.10.2022 23:38
Nijerya'nın Borno eyaletinde 12 yıl aradan sonra ilk kez "Bağımsızlık Günü" kutlandı

Nijerya'da terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'nin etkin olduğu Borno eyaletinde 12 yıl aradan sonra ilk kez "1 Ekim Bağımsızlık Günü" kutlaması düzenlendi.

Nijerya'da terör örgütleri Boko Haram ve ISWAP'nin etkin olduğu Borno eyaletinde 12 yıl aradan sonra ilk kez "1 Ekim Bağımsızlık Günü" kutlaması düzenlendi.

Borno eyaletinin başkenti Maiduguri'deki Ramat Meydanı'nda yapılan Bağımsızlık Günü törenine, Borno Vali Yardımcısı Alhaji Usman Kadafur, güvenlik güçleri, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

Borno Vali Yardımcısı Alhaji Kadafur, törende yaptığı açıklamada, 12 yıl aradan sonra ilk kez eyalette Bağımsızlık Günü kutlaması yapıldığını belirtti.

Bugünün eyalet için tarihi bir gün olduğunun altını çizen Kadafur, kutlamanın eyalette sağlanan güvenliğin bir göstergesi olduğuna işaret etti.

Nijerya, bugün bağımsızlığının 62. yılını kutluyor.

2009'dan bu yana 20 bini aşkın can kaybı

Nijerya'da 2000'li yılların başından bu yana varlık gösteren terör örgütü Boko Haram'ın 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel şiddet eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Örgüt, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar gerçekleştirdi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Eski Boko Haram sözcüsü Ebu Musab el Barnawi'nin 2016'da örgütün yeni lideri olarak atanması, 2009'dan bu yana lider olan Ebubekir Şekau ile Barnawi arasında örgüt içinde tartışmalara ve bölünmeye neden olmuştu.

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Kaynak: AA

Boko Haram, Nijerya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nijerya'nın Borno eyaletinde 12 yıl aradan sonra ilk kez 'Bağımsızlık Günü' kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Nijerya'nın Borno eyaletinde 12 yıl aradan sonra ilk kez "Bağımsızlık Günü" kutlandı - Son Dakika
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