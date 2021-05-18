Nijerya'da terör örgütü Biafra Yerli Halklarının cezaevine düzenlediği saldırıda 2 polis hayatını kaybetti - Son Dakika

Nijerya'nın güneyindeki Abia eyaletinde, terör örgütü Biafra Yerli Halklarının (IPOB) cezaevine düzenlediği saldırıda 2 polis yaşamını yitirdi.

Abia Eyalet Polis Sözcüsü Godfrey Ogbonna, yerel basına yaptığı açıklamada, IPOB üyelerinin, eyaletin Umuahia'daki cezaevine saldırı düzenlediğini belirtti.

Saldırıda 2 polisin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını kaydeden Ogbonna, IPOB üyelerinin, cezaevini tahrip ettiklerini ve mahkumların kaçmalarına izin verdiklerini söyledi.

Nijerya'nın güneyinde son zamanlarda IPOB üyelerinin cezaevlerine düzenlediği saldırılarda 21 polis hayatını kaybetmiş, yüzlerce mahkum firar etmişti.

Güney bölgesinde 29 Mart'ta düzenlenen operasyonlarda, IPOB üyesi 16 kişi, silah ve bombalarla yakalanmıştı.

Biafra halkının, Nijerya'nın güneyinde bağımsız Biafra devletini kurma talebiyle ayaklanması üzerine 1967'de çıkan iç savaşta milyonlarca kişi hayatını kaybetmişti.

Ülkenin güneydoğusunda 1967'de kurulan Biafra Cumhuriyeti, iç savaş sonunda yeniden Nijerya'nın egemenliği altına girmişti.

Nijerya devleti tarafından terör örgütü ilan edilen IPOB, bağımsız devlet kurmak istiyor.